Надаль поддержал перенос Ролан Гаррос

Турнир Большого шлема состоится осенью.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли прокомментировал решение перенести Ролан Гаррос на конец сентября из-за пандемии коронавируса в Европе.

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“Для нас было важно, чтобы этот турнир состоялся. Мы бы не приняли отмену грунтового сезона. Будет бабье лето, комфортная температура.

Искренне думаем, что соревнования получатся хорошими. По телефону мы пообщались с Рафой Надалем. Он сказал, что это хорошее решение - оставить грунтовый сезон в календаре“, - приводит слова Daily Express.

Напомним, теннисный сезон остановили до июня.