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Монфис - о Свитолиной: Теннис - эгоистичный вид спорта, мы часто проводим время врозь

Комментариев: 2
Француз отметил, что они с Элиной очень ценят моменты, которые проводят вместе.
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
instagram.com/g.e.m.s.life/

Известный французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своих взаимоотношениях с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.

"Потрясающе, что у нас с Элиной одни цели и переживания. Теннис - очень эгоистичный вид спорта, очень индивидуальный, и большую часть времени мы проводим врозь.

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Именно поэтому мы так ценим наши совместные моменты дома и на турнирах. Я надеюсь, что я ей помогаю. Мне кажется, что на тренировках я с ней строже, ведь я хочу, чтобы она достигла своих целей", - приводит слова Монфиса atptour.com.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис
instagram.com/g.e.m.s.life/

Также Гаэль рассказал о своей главной цели в теннисе.

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"Победа на Большом шлеме - это моя мечта. Провести хотя бы одну неделю в топ-5 мирового рейтинга - это моя цель. Потенциал есть у многих игроков, но что-то не получается, и у меня тоже. Надеюсь, однажды мне выпадет такая возможность", - добавил Гаэль.

Ранее Элина Свитолина рассказала, что Гаэль Монфис очень ей помог, когда она травмировала колено.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Элина Свитолина
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  19.03.2020, 15:37
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гость
Видно сразу что баба больше поца зарабатывает. Поцу разве не все равно какую мартышку eбать?
гость  (аноним)  19.03.2020, 15:25
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гость
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