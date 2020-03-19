Монфис - о Свитолиной: Теннис - эгоистичный вид спорта, мы часто проводим время врозь
Известный французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своих взаимоотношениях с первой ракеткой Украины Элиной Свитолиной.
"Потрясающе, что у нас с Элиной одни цели и переживания. Теннис - очень эгоистичный вид спорта, очень индивидуальный, и большую часть времени мы проводим врозь.
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Именно поэтому мы так ценим наши совместные моменты дома и на турнирах. Я надеюсь, что я ей помогаю. Мне кажется, что на тренировках я с ней строже, ведь я хочу, чтобы она достигла своих целей", - приводит слова Монфиса atptour.com.
Также Гаэль рассказал о своей главной цели в теннисе.
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"Победа на Большом шлеме - это моя мечта. Провести хотя бы одну неделю в топ-5 мирового рейтинга - это моя цель. Потенциал есть у многих игроков, но что-то не получается, и у меня тоже. Надеюсь, однажды мне выпадет такая возможность", - добавил Гаэль.
Ранее Элина Свитолина рассказала, что Гаэль Монфис очень ей помог, когда она травмировала колено.
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