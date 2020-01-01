WTA и ATP заморозят рейтинги теннисистов на время остановки сезона
Теннисные турниры начнутся не ранее июня.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили заморозить рейтинги спортсменов на время остановки сезона в связи с пандемией коронавирусом.
Об этом сообщается в совместном заявлении организаций.
Напомним, теннисный сезон остановили до 7 июня. Таким образом, почти все соревнования на грунтовом покрытии не состоятся.
Отметим, что Ролан Гаррос перенесли на осень.
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