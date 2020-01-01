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WTA и ATP заморозят рейтинги теннисистов на время остановки сезона

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Теннисные турниры начнутся не ранее июня.
Рейтинги WTA и ATP заморозят
Рейтинги WTA и ATP заморозят
Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) решили заморозить рейтинги спортсменов на время остановки сезона в связи с пандемией коронавирусом.

Об этом сообщается в совместном заявлении организаций.

Напомним, теннисный сезон остановили до 7 июня. Таким образом, почти все соревнования на грунтовом покрытии не состоятся.

Отметим, что Ролан Гаррос перенесли на осень.

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Теги: теннис, WTA, ATP
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