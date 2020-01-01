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Теннисный сезон остановили до лета

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Все турниры отменены до июня.
Турнир в Риме
Турнир в Риме
Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о приостановлении любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

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Таким образом, почти все соревнования на грунтовом покрытии не состоятся.

Стало известно об отмене турниров в Риме (Италия), Мадриде (Испания), Рабате (Марокко), Мюнхене (Германия), Эшториле (Португалия), Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).

Исключением может стать только Ролан Гаррос, который ранее перенесли на осень.

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Теги: теннис, WTA, ATP
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Источник: www.atptour.com

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