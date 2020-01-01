Теннисный сезон остановили до лета
Все турниры отменены до июня.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о приостановлении любых турниров до 7 июня из-за пандемии коронавируса.
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Таким образом, почти все соревнования на грунтовом покрытии не состоятся.
Стало известно об отмене турниров в Риме (Италия), Мадриде (Испания), Рабате (Марокко), Мюнхене (Германия), Эшториле (Португалия), Женеве (Швейцария) и Лионе (Франция).
Исключением может стать только Ролан Гаррос, который ранее перенесли на осень.
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