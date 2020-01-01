Свитолина попала в рейтинг Forbes

Первую ракетку Украины включили в рейтинг людей Европы до 30 лет, которые связаны с играми и спортом.

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала участницей рейтинга журнала Forbes.

Известное издание опубликовало список 30-ти лучших людей Европы возрастом до 30 лет, которые связаны со спортом и играми.

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"Свитолина регулярно участвует в последних раундах Больших шлемов. Также она завоевала 14 титулов WTA, в том числе - Итоговый турнир Женской теннисной ассоциации 2018 года.

Она занимала 3 место в рейтинге WTA, а еще сотрудничает с Nike. Украинка также основала собственный фонд, который помогает другим создавать возможности", - пишет про Элину Forbes.

Отметим, что в рейтинге помимо Свитолиной оказалась еще одна теннисистка - Симона Халеп из Румынии.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина провела зрелищную фотосессию на крыше.