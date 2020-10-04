Ролан Гаррос перенесен из-за коронавируса

Престижный турнир состоится осенью.

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса.

Турнир, который должен был пройти с 24 мая по 7 июня, теперь состоится с 20 сентября по 4 октября, об этом сообщила президент федерации Бернарда Гьюдичелли.



“Мы приняли сложное, но смелое решение, которое необходимо во время столь неординарных событий, которые происходят за последнею неделю. Мы действуем со всей ответственностью и будем работать все вместе, чтобы обеспечить всеобщее здоровье и безопасности“, - заявила Гьюдичелли.

Le tournoi de #RolandGarros se jouera du 20 septembre au 4 octobre 2020 pic.twitter.com/oNMMAlvfRF — Roland-Garros (@rolandgarros) March 17, 2020

Ранее сообщалось, что WTA отменила все турниры до мая.