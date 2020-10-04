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Ролан Гаррос перенесен из-за коронавируса

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Престижный турнир состоится осенью.
Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
Getty Images

Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису приняли решение перенести турнир из-за пандемии коронавируса.

Турнир, который должен был пройти с 24 мая по 7 июня, теперь состоится с 20 сентября по 4 октября, об этом сообщила президент федерации Бернарда Гьюдичелли.

“Мы приняли сложное, но смелое решение, которое необходимо во время столь неординарных событий, которые происходят за последнею неделю. Мы действуем со всей ответственностью и будем работать все вместе, чтобы обеспечить всеобщее здоровье и безопасности“, - заявила Гьюдичелли. 

Ранее сообщалось, что WTA отменила все турниры до мая.

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Теги: Ролан Гаррос, теннис, коронавирус
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