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Канадский теннисист предложил обнулить рейтинги ATP и WTA

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Петер Полански считает такое решение правильным.
Петер Полански
Петер Полански
Getty Images

Канадский теннисист Петер Полански ответил американцу Джону Изнеру, который спросил, нужно ли ATP и WTA заморозить рейтинги или позволить очкам сгореть.

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“Просто начать считать рейтинг заново с 2021 года. Все начинают с чистого листа“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Напомним, ATP отменила все турниры на шесть недель.

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Теги: теннис, Петер Полански, Джон Изнер
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