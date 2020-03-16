Канадский теннисист предложил обнулить рейтинги ATP и WTA
Петер Полански считает такое решение правильным.
Канадский теннисист Петер Полански ответил американцу Джону Изнеру, который спросил, нужно ли ATP и WTA заморозить рейтинги или позволить очкам сгореть.
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“Просто начать считать рейтинг заново с 2021 года. Все начинают с чистого листа“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.
Just restart the rankings 2021. Everyone from scratch.— Peter Polansky (@PPolansky) March 16, 2020
Напомним, ATP отменила все турниры на шесть недель.
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