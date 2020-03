Канадский теннисист предложил обнулить рейтинги ATP и WTA

Канадский теннисист Петер Полански ответил американцу Джону Изнеру, который спросил, нужно ли ATP и WTA заморозить рейтинги или позволить очкам сгореть.

“Просто начать считать рейтинг заново с 2021 года. Все начинают с чистого листа“, - написал спортсмен на своей странице в Twitter.

Just restart the rankings 2021. Everyone from scratch.