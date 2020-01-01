Полуфиналистка US Open - о коронавирусе: За эти месяцы мы не заработаем ничего

Янина Викмайер не знает, на каком покрытии готовиться к возобновлению сезона.

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер поделилась своим мнением о приостановке сезона до мая в связи с вспышкой коронавируса.

“Нам всем нужно правильно распорядиться своим временем - восстанавливаться, заниматься спортом и не рисковать здоровьем. Это непросто.

На каком покрытии мы будем тренироваться - грунт, трава, хард? Сыграем ли вообще в этом году? За эти месяцы мы не заработаем ничего!“, - цитирует Викмайер DH Net.

Отметим, что Викмайер дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в 2009 году. На ее счету 5 титулов WTA в одиночном разряде.