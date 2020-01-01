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Полуфиналистка US Open - о коронавирусе: За эти месяцы мы не заработаем ничего

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Янина Викмайер не знает, на каком покрытии готовиться к возобновлению сезона.
Янина Викмайер
Янина Викмайер
Getty Images

Бельгийская теннисистка Янина Викмайер поделилась своим мнением о приостановке сезона до мая в связи с вспышкой коронавируса.

“Нам всем нужно правильно распорядиться своим временем - восстанавливаться, заниматься спортом и не рисковать здоровьем. Это непросто.

На каком покрытии мы будем тренироваться - грунт, трава, хард? Сыграем ли вообще в этом году? За эти месяцы мы не заработаем ничего!“, - цитирует Викмайер DH Net. 

Отметим, что Викмайер дошла до полуфинала Открытого чемпионата США в 2009 году. На ее счету 5 титулов WTA в одиночном разряде.

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Теги: теннис, WTA, Янина Викмайер
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