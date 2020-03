WTA отменила все турниры до мая

Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение об отмене всех предстоящих турниров в связи с пандемией коронавируса.

На данный момент WTA отменила соревнования до 2 мая. Таким образом, турниры WTA в Штутгарте, Стамбуле и Праге не состоятся. Ближайшими соревнованиями под эгидой WTA может стать турнир с Мадриде, запланированный со 2 по 9 мая.

"На следующей неделе мы примем решение относительно оставшихся турниров WTA на европейских грунтовых кортах. Организация будет следить за ситуацией с коронавирусом и его влиянием на сезон", - говорится в сообщении организации.

