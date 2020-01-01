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Организаторы Ролан Гаррос пока не думают об отмене турнира

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Турнир должен пройти в мае.
Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
Getty Images

Организаторы турнира Большого шлема Ролан Гаррос рассказал о возможности отмены турнира. 

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“Сейчас мы не намерены отменять турнир. Федерация тенниса Франции, как сторона, несущая ответственность, будет следовать руководству правительства страны при принятии каких-либо решений“, - написала пресс-служба Открытого чемпионата Франции на своей странице в Twitter.

Отметим, что турнир должен пройти 18 мая по 7 июня.

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Теги: теннис, Ролан Гаррос, Открытий чемпионат Франции
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