Стали известны результаты жеребьевки Кубка Дэвиса
В турнире примет участие 18 команд.
В Лондоне состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса, который должен состояться 23-29 ноября в Мадриде (Испания).
Всего в турнире примет участие 18 национальных сборных, который были разделены на шесть групп по три команды.
Группа A: Испания, Россия, Эквадор.
Группа В: Канада, Казахстан, Швеция.
Группа С: Франция, Великобритания, Чехия.
Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия.
Группа Е: США, Италия, Колумбия.
Группа F: Сербия, Германия, Австрия.
Отметим, что в плей-офф Кубка Дэвиса выйдут победители групп и два лучших вторых места.
Напомним, что в прошлом году победителем турнира стала национальная сборная Испании.
Ранее стали известны все возможные соперники Украины в Кубке Дэвиса.
Полная версия правил