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Стали известны результаты жеребьевки Кубка Дэвиса

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В турнире примет участие 18 команд.
Сборная Испании
Сборная Испании
Getty Images

В Лондоне состоялась жеребьевка финального турнира Кубка Дэвиса, который должен состояться 23-29 ноября в Мадриде (Испания).

Всего в турнире примет участие 18 национальных сборных, который были разделены на шесть групп по три команды.

Группа A: Испания, Россия, Эквадор.

Группа В: Канада, Казахстан, Швеция.

Группа С: Франция, Великобритания, Чехия.

Группа D: Хорватия, Австралия, Венгрия.

Группа Е: США, Италия, Колумбия.

Группа F: Сербия, Германия, Австрия.

Отметим, что в плей-офф Кубка Дэвиса выйдут победители групп и два лучших вторых места.

Напомним, что в прошлом году победителем турнира стала национальная сборная Испании.

Ранее стали известны все возможные соперники Украины в Кубке Дэвиса.

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Теги: теннис, Кубок Дэвиса
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