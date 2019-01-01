Свитолина - Боузкова: видео обзор финального матча в Монтеррее

Украинская теннисистка впервые в сезоне выиграла титул.

Свитолина - Боузкова: видео обзор матча Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финальном поединке против представительницы Чехии Марии Боузковой на турнире WTA в Монтеррее (Мексика).

Украинская теннисистка добыла тяжелую победу в матче. Поединок продлился около трех часов.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Боузкова:

Ранее сообщалось, что Бондаренко выиграла парный турнир в Монтеррее.