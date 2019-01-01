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Свитолина - Боузкова: видео обзор финального матча в Монтеррее

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Украинская теннисистка впервые в сезоне выиграла титул.

Свитолина - Боузкова: видео обзор матча
Свитолина - Боузкова: видео обзор матча
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финальном поединке против представительницы Чехии Марии Боузковой на турнире WTA в Монтеррее (Мексика).

Украинская теннисистка добыла тяжелую победу в матче. Поединок продлился около трех часов.

Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Боузкова:

Ранее сообщалось, что Бондаренко выиграла парный турнир в Монтеррее.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Монтеррей, видео обзор
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