Свитолина - Боузкова: видео обзор финального матча в Монтеррее
Украинская теннисистка впервые в сезоне выиграла титул.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финальном поединке против представительницы Чехии Марии Боузковой на турнире WTA в Монтеррее (Мексика).
Украинская теннисистка добыла тяжелую победу в матче. Поединок продлился около трех часов.
Вашему вниманию видео обзор матча Свитолина - Боузкова:
Ранее сообщалось, что Бондаренко выиграла парный турнир в Монтеррее.
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