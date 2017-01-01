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Бондаренко выиграла парный турнир в Монтеррее

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Украинская теннисистка впервые с 2017 года выиграла турнир.
Катерина Бондаренко и Шарон Фишман
Катерина Бондаренко и Шарон Фишман
btu.org.ua

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вместе с представительницей Канады Шарон Фишман одержали победу на турнире в Монтеррее (Мексика).

Дуэт с участием украинки переиграл в финальном поединке японско-китайскую пару Мию Като/Яфань Ван.

Финал. Монтеррей
Катерина Бондаренко/Шарон Фишман (Украина/Канада) - Мию Като/Ван Яфань (Япония/Китай) 4-6, 6-3, 10-7

Матч продолжался 1 час 23 минут. За это время украинско-канадский дуэт выполнил одну подачу на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из шести.

Отметим, что Бондаренко осле рождения второго ребенка вернулась на корты только в сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что Свитолина в тяжелом матче выиграла турнир в Монтеррее.

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Теги: Катерина Бондаренко, теннис, Монтерре
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