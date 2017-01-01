Бондаренко выиграла парный турнир в Монтеррее
Украинская теннисистка впервые с 2017 года выиграла турнир.
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко вместе с представительницей Канады Шарон Фишман одержали победу на турнире в Монтеррее (Мексика).
Дуэт с участием украинки переиграл в финальном поединке японско-китайскую пару Мию Като/Яфань Ван.
Финал. Монтеррей
Катерина Бондаренко/Шарон Фишман (Украина/Канада) - Мию Като/Ван Яфань (Япония/Китай) 4-6, 6-3, 10-7
Матч продолжался 1 час 23 минут. За это время украинско-канадский дуэт выполнил одну подачу на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-поинтов из шести.
Отметим, что Бондаренко осле рождения второго ребенка вернулась на корты только в сентябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что Свитолина в тяжелом матче выиграла турнир в Монтеррее.
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