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Свитолина в тяжелом матче выиграла турнир в Монтеррее

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Украинка выиграла первый трофей в сезоне.
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финальном поединке турнира в Монтеррее (Мексика).

Украинская тенниска обыграла за три сета чешку Марию Боузкову.

Финал. Монтеррей
Элина Свитолина (Украина, 1) - Мария Боузкова (Чехия, 9) - 7-5, 4-6, 6-4

Матч продолжался около трех часов. За это время украинка выполнила шесть подач на вылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 14.

Элина Свитолина выиграла 14-й титул WTA в карьере и первый после ее победы на Итоговом турнире в сезоне-2018. В прошлом году Свитолина выступила только в одном финале в Туре (на WTA Finals проиграла Эшли Барти).

Ранее сообщалось, что Украина одолела Тайвань в Кубке Дэвиса, совершив камбек со счета 0:2 по матчам.

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Теги: Элина Свитолина, теннис, Монтеррей
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