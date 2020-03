Свитолина в тяжелом матче выиграла турнир в Монтеррее

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финальном поединке турнира в Монтеррее (Мексика).

Украинская тенниска обыграла за три сета чешку Марию Боузкову.

Финал. Монтеррей

Элина Свитолина (Украина, 1) - Мария Боузкова (Чехия, 9) - 7-5, 4-6, 6-4

She's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ