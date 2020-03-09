Свитолина в тяжелом матче выиграла турнир в Монтеррее
Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала победу в финальном поединке турнира в Монтеррее (Мексика).
Украинская тенниска обыграла за три сета чешку Марию Боузкову.
Финал. Монтеррей
Элина Свитолина (Украина, 1) - Мария Боузкова (Чехия, 9) - 7-5, 4-6, 6-4
She's the #AbiertoGNPSeguros champion! 🏆@ElinaSvitolina clinches it over Bouzkova in a three hour thriller, 7-5, 4-6, 6-4. pic.twitter.com/SHVoJftDBJ— WTA (@WTA) March 9, 2020
Матч продолжался около трех часов. За это время украинка выполнила шесть подач на вылет, допустила три двойных ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 14.
Элина Свитолина выиграла 14-й титул WTA в карьере и первый после ее победы на Итоговом турнире в сезоне-2018. В прошлом году Свитолина выступила только в одном финале в Туре (на WTA Finals проиграла Эшли Барти).
Ранее сообщалось, что Украина одолела Тайвань в Кубке Дэвиса, совершив камбек со счета 0:2 по матчам.
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