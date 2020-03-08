Свитолина: Я уже должна иметь план на финал
Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданием от предстоящего финала на турнире в Мексике, где сыграет с чешкой Марией Бозуковой.
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“Мария Боузкова - трудный соперник, от которой можно ожидать затяжных розыгрышей. Она может играть на хорошем уровне, а я должна быть к этому готова. Я уже должна иметь план на финал.
Боузкова много мячей возвращает на чужую сторону, и это одна из ее сильных сторон. Мы с тренером разберем наш прошлый матч.
Предстоящий поединок будет совсем другим, ведь в прошлый раз я не была хорошо готова. Тогда я испытывала некоторые трудности в физическом плане. В этот раз я буду готова и постараюсь играть хорошо“, - приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.
Напомним, что Свитолина впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA.
Вашему вниманию видео обзор полуфинального поединка.
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