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Свитолина: Я уже должна иметь план на финал

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Украинка сыграет в финале против представительницы Чехии.
Элина Свитолина
Элина Свитолина
Getty Images

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделилась ожиданием от предстоящего финала на турнире в Мексике, где сыграет с чешкой Марией Бозуковой.

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“Мария Боузкова - трудный соперник, от которой можно ожидать затяжных розыгрышей. Она может играть на хорошем уровне, а я должна быть к этому готова. Я уже должна иметь план на финал.

Боузкова много мячей возвращает на чужую сторону, и это одна из ее сильных сторон. Мы с тренером разберем наш прошлый матч.

Предстоящий поединок будет совсем другим, ведь в прошлый раз я не была хорошо готова. Тогда я испытывала некоторые трудности в физическом плане. В этот раз я буду готова и постараюсь играть хорошо“, - приводит слова Свитолиной пресс-служба WTA.

Напомним, что Свитолина впервые в сезоне вышла в финал турнира WTA.

Вашему вниманию видео обзор полуфинального поединка.

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Теги: теннис, Элина Свитолина, Монтеррей, турнир, Мексика, WTA
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