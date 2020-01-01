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Стали известны все возможные соперники Украины в Кубке Дэвиса

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Сборная Украины не без проблем разобралась со своим соперником в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.
Сборная Украины по теннису
Сборная Украины по теннису
btu.org.ua

Сборная Украины по теннису успешно выступила в плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса - наша команда сумела отыграться с 0:2 по матчам и выиграть противостояние с Тайванем.

Следующий поединок "сине-желтые" проведут 18-19 сентября. Победители плей-офф Первой Мировой группы и команды, которые проиграли на этой неделе в квалификации Davis Cup Finals-2020, будут бороться за путевки в квалификационный этап Финала Кубка Дэвиса-2021.

Таким образом, потенциальными соперниками Украины стали: Беларусь, Бельгия, Нидерланды, Словакия, Бразилия, Чили, Уругвай, Аргентина, Япония, Южная Корея, Индия и Узбекистан.

Отметим, что в финальном турнире Кубка Дэвиса в Мадриде в ноябре 2020 года сыграют прошлогодние полуфиналисты - Россия, Великобритания, Канада и Испания, обладатели wild card - Франция и Сербия, а также 12 победителей плей-офф: Австралия, Австрия, Колумбия, Хорватия, Чехия, Эквадор, Германия, Венгрия, Италия, Казахстан, Швеция и США.

Напомним, в 2019 году Кубок Дэвиса выиграла Испания.

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Теги: теннис, сборная Украины по теннису, Кубок Дэвиса, соперники
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