Цуренко проиграла в полуфинале челленджера в Индиан-Уэллсе

Украинка не сумела пробиться в финал турнира WTA 125k.

Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение в матче 1/2 финала турнира WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).

Наша соотечественница за 1 час 31 минуту уступила представительнице Румынии Ирине Бегу. По ходу встречи Цуренко сделала четыре брейка из 11-ти и шесть раз проиграла свою подачу.

Челленджер WTA 125k. Индиан-Уэллс

Ирина Бегу (Румыния) - Леся Цуренко (Украина) - 6:4, 6:4

Отметим также, что Цуренко ни разу не подала навылет и допустила 5 двойных ошибок, в то время как Бегу подала один эйс и лишь раз ошиблась при вводе мяча в игру.

В финале челленджера Ирина Бегу сыграет против японской теннисистки Мисаки Дои.

Напомним, Леся Цуренко на данный момент занимает 152 место в рейтинге WTA.