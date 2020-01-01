Цуренко проиграла в полуфинале челленджера в Индиан-Уэллсе
Украинка не сумела пробиться в финал турнира WTA 125k.
Украинская теннисистка Леся Цуренко потерпела поражение в матче 1/2 финала турнира WTA 125k в Индиан-Уэллсе (США).
Наша соотечественница за 1 час 31 минуту уступила представительнице Румынии Ирине Бегу. По ходу встречи Цуренко сделала четыре брейка из 11-ти и шесть раз проиграла свою подачу.
Челленджер WTA 125k. Индиан-Уэллс
Ирина Бегу (Румыния) - Леся Цуренко (Украина) - 6:4, 6:4
Отметим также, что Цуренко ни разу не подала навылет и допустила 5 двойных ошибок, в то время как Бегу подала один эйс и лишь раз ошиблась при вводе мяча в игру.
В финале челленджера Ирина Бегу сыграет против японской теннисистки Мисаки Дои.
Напомним, Леся Цуренко на данный момент занимает 152 место в рейтинге WTA.
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