Украина одолела Тайвань в Кубке Дэвиса, совершив камбек со счета 0:2 по матчам

Илья Марченко выиграл решающую игру для сборной Украины.

Сборная Украины по теннису сумела переиграть Тайвань (Китайский Тайбэй) со счетом 3:2 в рамках плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса.

В решающем поединке Илья Марченко в двух сетах разобрался с Цзэн Чжуньсинем. Этот поединок продолжался всего лишь 1 час 17 минут. Марченко реализовал 3 из 7-ми брейк-поинта, а его соперник не реализовал ни одного из 4 шансов на брейк.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы.

Илья Марченко (Украина) - Цзэн Чжуньсинь (Тайвань) - 6:3, 6:2

Примечательно, что наша команда не самым удачным образом начала выступление в плей-офф - в пятницу, 6 марта, Илья Марченко и Сергей Стаховский проиграли свои поединки.

Однако сегодня, 7 марта, Стаховский и Молчанов в непростом матче обыграли пару Цзэн Чжуньсинь/Се Ченпен, затем Сергей переиграл У Дунлиня, ну а Марченко довел дело до окончательной победы.

Таким образом, "сине-желтые" в сентябре поборются за выход в отборе Кубка Дэвиса-2021 со сборными, которые проиграют в рамках квалификации нынешнего сезона.