Свитолина - Говорцова: прогноз и ставки букмекеров на матч в Монтеррее

Элина Свитолина встретится с Ольгой Говорцовой в матче второго круга турнира в Монтеррее. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче второго круга турнира серии WTA в Монтеррее (Мексика) встретится с представительницей Беларуси Ольгой Говорцовой.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является украинская теннисистка. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу Свитолиной с коэффициентом 1.28, в то время как успех Говорцовой оценили в 3.70.

Кроме того, букмекеры уверены в том, что седьмая ракетка мира выиграет в двух сетах. На этот исход можно поставить с коэффициентом 1.75, а на победу Свитолиной со счетом 2:1 - с коэффициентом 3.90.

Схожего мнения придерживаются и в конторе William Hill, где принимают ставки на победу Свитолиной с коэффициентом 1.30, а на победу Говорцовой - 3.50.

Подобные котировки установили эксперты из bet365: победа Свитолиной - 1.28, победа Говорцовой - 3.50.

Отметим, что Свитолина и Говорцова впервые сыграют против друг друга. Этот поединок состоится в четверг, 5 марта, не ранее 19:00 по киевскому времени.