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Циципас: Для меня соцсети могут быть губительны

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Грек считает, что критика может повлиять на его настрой во время турниров.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал о влиянии соцсетей на его игру.

“Я говорил со многими людьми о влиянии соцсетей. Некоторые считают, что в этом нет ничего страшного.

Но, на мой взгляд, эти люди просто находятся не в таком положении, как я. Они не сталкиваются с таким вниманием к своей персоне, как я.

Для меня соцсети могут быть губительны. Я хочу оставаться в стороне от этого. Исключение - YouTube, этот сервис является для меня основным средством развлечения и заменой для телевизора.

Меня активно критикуют в соцсетях. Обо мне пишут вещи, которые могут мне навредить или повлиять на мой настрой и психологию, заставить меня сомневаться.

Я стараюсь оставаться в стороне от этого во время турниров, важных недель. Предпочитаю больше сосредоточиться на общении с людьми, которые для меня важны“, - приводит слова Циципаса Times of India. 

Ранее Циципас заявил, что хочет обойти Большую тройку в мировом рейтинге.

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Теги: теннис, Стефанос Циципас
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