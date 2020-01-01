Цуренко и Завацкая выиграли свои стартовые матчи на турнире в Индиан-Уэллсе

Украинки успешно начали выступления на соревнованиях в США.

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Катарина Завацкая одержали победы в первом круге на турнире серии WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Цуренко за 1 час и 51 минуту обыграла Даниэль Лао из США со счетом 6:3, 3:6, 6:1.

Завацкая, в свою очередь, оказалась сильнее американки Франчески Ди Лоренцо. Матч продолжался 2 часа и 1 минуту, завершившись со счетом 1:6, 6:1, 6:3 в пользу украинки.

В следующем круге Леся сыграет против Варвары Грачевой из России, а Катарина встретится с китаянкой Чжу Линь.