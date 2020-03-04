Свитолина: Я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему
Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Мексике.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в матче первого круга турнира серии WTA в Монтеррее (Мексика).
“Я качественно отыграла этот поединок, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от своего выступления в Мексике.
Здорово выиграть здесь свой первый матч. Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит“, - отметила украинка.
Напомним, следующей соперницей украинки на турнире станет Ольга Говорцова из Беларуси.
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как и динамо вчера, по виду тренера и словам комментатора вроде не колос, а МЮ обыграло