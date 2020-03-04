Свитолина: Я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему

Украинская теннисистка успешно стартовала на турнире в Мексике.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала победу над представительницей Черногории Данкой Ковинич в матче первого круга турнира серии WTA в Монтеррее (Мексика).

“Я качественно отыграла этот поединок, хорошо сыграла на подаче, что придавало мне много уверенности. Я в предвкушении от своего выступления в Мексике.

Здорово выиграть здесь свой первый матч. Когда ты лидер посева, то это немного добавляет давления, но я стараюсь к каждому матчу относиться как к последнему, каждый матч много для меня значит“, - отметила украинка.

Напомним, следующей соперницей украинки на турнире станет Ольга Говорцова из Беларуси.