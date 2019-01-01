Свитолина без проблем вышла во второй круг турнира в Монтеррее

Украинка в двух сетах справилась с представительницей Черногории.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу на старте турнира серии WTA в Монтеррее (Мексика). Наша спортсменка обыграла Данку Ковинич из Черногории.

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 1) - Данка Ковинич (Черногория) - 6:3, 6:2

Матч продолжался 1 час. За это время украинка выполнила 6 подач на вылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-поинтов. На счету ее соперницы ни одного эйса, 6 двойных ошибок и ни одного шанса на брейк.

В следующем круге Свитолина сыграет против белоруски Ольги Говорцовой.

Напомним, ранее Элина выиграла стартовый матч в парном разряде.