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Бондаренко пробилась во второй круг турнира в Монтеррее

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Украинка совершила камбэк в матче против представительницы Испании.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко одержала победу на старте турнира серии WTA в Монтеррее (Мексика).

В первом круге наша спортсменка обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо.

Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина, SR) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) - 4:6, 6:0, 6:2

После поражения в первой партии, Катерина сумела разгромно выиграть две следующей партии.

Матч продолжался 1 час и 40 минут. За это время украинка не сделала ни одной подачи на вылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовали 7 из 11 брейк-поинтов. На счету ее соперницы один эйс, пять двойных ошибок и 3 из 3 реализованных брейк-поинта.

В следующем круге Катерина Бондаренко сыграет против шведки Ребекка Петерсон, которая накануне победила другую украинку Катерину Козлову.

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Теги: теннис, Катерина Бондаренко
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