Свитолина - Ковинич: видео онлайн-трансляция матча в Монтеррее

Украинка проведет поединок первого тура в Мексике.

Свитолина - Ковинич: видео онлайн-трансляция Getty Images

Сегодня, 3 марта, первая ракетка Украины Элина Свитолина (№7 WTA) стартует в одиночном разряде на турнире серии WTA в Монтеррее (Мексика).

В матче первого круга украинка сыграет против против Данки Ковинич из Черногории (№88 WTA).

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция матча Свитолина - Ковинич, которая начнется не ранее 22:30 по киевскому времени:

[Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является украинка.