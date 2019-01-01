Свитолина - Ковинич: прогноз и ставки букмекеров на матч в Монтеррее

Первая ракетка Украины начнет свои выступления в Мексике.

Седьмая Элина Свитолина сыграет матч первого круга турнира серии WTA в Монтеррее, где встретится с представительницей Черногории Данкой Ковинич.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является украинка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Свитолиной принимаются с коэффициентом 1.15, в то время как успех Ковинич - 5.40.

Букмекерская контора William Hill установила схожие коэффициенты. Триумф Элины оценили в 1.14, а вот в победу теннисистки из Черногории эксперты верят меньше, принимая ставки на ее победу с коэффициентом 5.50.

Подобные котировки установили и в конторе bet365: победа Свитолиной - 1.12, победа Ковинич - 6.00.

Счет в очных встречах между спортсменками - 2:0 в пользу украинки.

Матч Свитолина - Ковинич состоится во вторник, 3 января, не ранее 22:30 по киевскому времени.

Ранее Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал парного разряда в Мексике.