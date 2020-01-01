Свитолина пробилась в четвертьфинал парного разряда в Мексике

Украинка вместе с британкой успешно стартовали на турнире в Мексике.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнрире парного разряда, который проходит в Монтеррей (Мексика).

Украинка вместе с представительницей Великобритании выиграли первый раунд у итальянской и чешской теннисистки.

Монтеррей. Первый круг

Элина Свитолина/Йоханна Конта (Украина/Великобритания) - Сара Эррани/Даниэла Сегель (Италия/Чили, WC) 7-6(5), 6-3

Поединок продолжался почти полтора часа. За это время Свитолина и Конта реализовали 4 брейк-поинта из восьми.

Отметим, что дуэт с участием украинки вышел в парный четвертьфинал.

Ранее сообщалось, что Козлова проиграла в первом круге турнира в Мексике.