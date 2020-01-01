Свитолина пробилась в четвертьфинал парного разряда в Мексике
Украинка вместе с британкой успешно стартовали на турнире в Мексике.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина успешно стартовала на турнрире парного разряда, который проходит в Монтеррей (Мексика).
Украинка вместе с представительницей Великобритании выиграли первый раунд у итальянской и чешской теннисистки.
Монтеррей. Первый круг
Элина Свитолина/Йоханна Конта (Украина/Великобритания) - Сара Эррани/Даниэла Сегель (Италия/Чили, WC) 7-6(5), 6-3
Поединок продолжался почти полтора часа. За это время Свитолина и Конта реализовали 4 брейк-поинта из восьми.
Отметим, что дуэт с участием украинки вышел в парный четвертьфинал.
Ранее сообщалось, что Козлова проиграла в первом круге турнира в Мексике.
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