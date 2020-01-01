Козлова проиграла в первом круге турнира в Мексике

Украинка в трех сетах уступила представительнице Швеции.

Украинская теннисистка Катерина Козлова потерпела поражение в первом круге турнира серии WTA в Монтерее (Мексика). Наша спортсменка проиграла шведке Ребекке Петерсон.

Первый круг

Катерина Козлова (Украина) - Ребекка Петерсон (Швеция, 6) - 6:3, 6:7 (1), 4:6



Матч продолжался два с половиной часа. За это время Катерина выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-поинтов из 8. На счету ее соперницы 4 подачи на вылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-поинтов из 10.



Отметим, что для Козловой это был первый матч с Открытого чемпионата Австралии.