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Козлова проиграла в первом круге турнира в Мексике

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Украинка в трех сетах уступила представительнице Швеции.
Катерина Козлова
Катерина Козлова
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Козлова потерпела поражение в первом круге турнира серии WTA в Монтерее (Мексика). Наша спортсменка проиграла шведке Ребекке Петерсон.

Первый круг
Катерина Козлова (Украина) - Ребекка Петерсон (Швеция, 6) - 6:3, 6:7 (1), 4:6

Матч продолжался два с половиной часа. За это время Катерина выполнила 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-поинтов из 8. На счету ее соперницы 4 подачи на вылет, 4 двойные ошибки и 6 брейк-поинтов из 10.

Отметим, что для Козловой это был первый матч с Открытого чемпионата Австралии.

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Теги: теннис, Катерина Козлова
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