Турнир ATP в Мадриде отменили из-за коронавируса
Соревнования могут провести осенью.
Федерация тенниса Испании приняла решение перенести турнир серии ATP Challenger, который должен был состояться с 23 по 29 марта в Мадриде.
Организаторы отметили, что это связано из-за распространением коронавируса в Европе.
Отмечается, что соревнования могут пройти в октябре, если ATP примет это преложение.
Напомним, ранее финальный матч Ильи Марченко на турнире в Бергамо отменили из-за коронавируса.
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