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Турнир ATP в Мадриде отменили из-за коронавируса

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Соревнования могут провести осенью.
Новак Джокович на турнире в Мадриде
Новак Джокович на турнире в Мадриде
Getty Images

Федерация тенниса Испании приняла решение перенести турнир серии ATP Challenger, который должен был состояться с 23 по 29 марта в Мадриде.

Организаторы отметили, что это связано из-за распространением коронавируса в Европе.

Отмечается, что соревнования могут пройти в октябре, если ATP примет это преложение.

Напомним, ранее финальный матч Ильи Марченко на турнире в Бергамо отменили из-за коронавируса.

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Теги: теннис, ATP
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