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Надаль выиграл турнир в Акапулько

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Испанский теннисист уверенно разобрался с соперником в финале турнира.
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль
Getty Images

Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Акапулько (Мексика).

В финальном поединке вторая ракетка мира без проблем одолел американца Тейлора Фритца в двух сетах. Матч продолжался 1 час 15 минут.

ATP. Акапулько. Финал

Рафаэль Надаль (Испания) - Тейлор Фритц (США) - 6:3, 6:2.

По ходу встречи Надаль подал 2 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7-ми брейк-поинта. Его соперник 10 раз подал навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру и не сумел реализовать свой единственный шанс на брейк.

Ранее Рафаэль Надаль отметил, что чувствует себя в Акапулько как дома.

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Теги: теннис, Рафаэль Надаль, Акапулько, турнир, ATP
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