Надаль выиграл турнир в Акапулько
Испанский теннисист уверенно разобрался с соперником в финале турнира.
Именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира ATP в Акапулько (Мексика).
В финальном поединке вторая ракетка мира без проблем одолел американца Тейлора Фритца в двух сетах. Матч продолжался 1 час 15 минут.
ATP. Акапулько. Финал
Рафаэль Надаль (Испания) - Тейлор Фритц (США) - 6:3, 6:2.
По ходу встречи Надаль подал 2 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 7-ми брейк-поинта. Его соперник 10 раз подал навылет, ни разу не ошибся при вводе мяча в игру и не сумел реализовать свой единственный шанс на брейк.
Ранее Рафаэль Надаль отметил, что чувствует себя в Акапулько как дома.
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