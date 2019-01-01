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Монфис: Хочу выиграть Ролан Гаррос, но шансов столько же, сколько и в лотерею

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Парень первой ракетки Украины рассказал о своей мечте.
Гаэль Монфис
Гаэль Монфис
Getty Images

Девятая ракетка мира Гаэль Монфис рассказал о своем желании выиграть Ролан Гаррос.

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"Я хочу выиграть Ролан Гаррос, но я понимаю, что это очень тяжело. У меня здесь примерно столько же шансов, сколько выиграть в лотерею. Нужно победить Рафу, а тут не проигрывает (за исключением Робина Содерлинга в 2009 году - прим.ред.).

Я никогда не обыгрывал Рафу на грунте. А еще есть Тим, у которого я вообще не выигрывал, а он один из лучших на грунте. А еще есть Новак - мы провели столько матчей, и я никогда не побеждал.

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А еще есть парни из топ-10, которые потрясающе играют. А также молодых талантливых парней, которые хотят проявить себя. Нет, я хочу выиграть Ролан Гаррос, я хочу получить такой шанс, но это невероятно сложно", - цитирует Монфиса lequipe.fr.

Ранее сообщалось, что Гаэль Монфис выиграл турнир в Монпелье.

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Теги: теннис, Гаэль Монфис, Ролан Гаррос
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