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Циципас: Шарапова была лучшей после Серены

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Греческий теннисист признался, что в детстве смотрел игры россиянки.
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
Getty Images

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал решение Марии Шараповой завершить карьеру.

“Мы немного общались с Марией, когда виделись в прошлом году - она проходила то же физио, что и я сейчас. У меня есть российский бэкграунд, я немного понимаю, как она относится к теннису и ее поведение.

Когда я был маленький, смотрел ее матчи. Помню ее Уимблдон, когда ей было лет 20. Ей было 17? Ничего себе, невероятно. Я помню это.

У нее была замечательная карьера с прекрасными победами - думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое принесла в наш спорт.

Конечно, она была лучшей. После Серены“, - цитирует Циципаса спортивный журналист Рим Абули на своей странице в Twitter.

Ранее Шарапова рассказала о причинах завершения карьеры.

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Теги: теннис, Стефанос Циципас, Мария Шарапова
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