Циципас: Шарапова была лучшей после Серены

Греческий теннисист признался, что в детстве смотрел игры россиянки.

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал решение Марии Шараповой завершить карьеру.

“Мы немного общались с Марией, когда виделись в прошлом году - она проходила то же физио, что и я сейчас. У меня есть российский бэкграунд, я немного понимаю, как она относится к теннису и ее поведение.

Когда я был маленький, смотрел ее матчи. Помню ее Уимблдон, когда ей было лет 20. Ей было 17? Ничего себе, невероятно. Я помню это.

У нее была замечательная карьера с прекрасными победами - думаю, многие ей в этом плане завидуют. Мария многое принесла в наш спорт.

Конечно, она была лучшей. После Серены“, - цитирует Циципаса спортивный журналист Рим Абули на своей странице в Twitter.

Ранее Шарапова рассказала о причинах завершения карьеры.