Надаль: Не хочу, чтобы у Джоковича было больше ТБШ, чем у меня

Испанец рассказал о своих отношениях с сербским теннисистом.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль признался, что не поддерживает серба Новака Джоковича на турнирах Большого шлема.

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“У нас хорошие отношения, но я не хочу, чтобы у него было больше Шлемов, чем у меня. Хотя это касается не только Новака. Если мне нужно будет выбирать, кто выиграет титул - Новак или кто-то другой - я не выберу Джоковича.

Это вопрос соперничества, я не хочу лукавить. Если вы его спросите, за кого он будет болеть на Ролан Гаррос, он назовет Тима. Это нормальная ситуация“, - цитирует испанца Tennis365.

Отметим, что на данный момент на счету Надаля 19 титулов на турнирах Большого шлема, а в активе Джоковича - 17.