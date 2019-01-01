Марченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира в По

Украинец проиграл представителю России.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко покинул турнир серии Challenger в По (Франция). В третьем круге наш спортсмен уступил россиянину Теймуразу Габашвили.

По.Третий круг

Илья Марченко (Украина) - Теймураз Габашвили (Россия) - 4:6, 7:5, 5:7

Матч продолжался почти два с половиной часа. Проиграв в первой партии, украинец сумел выровнять ситуацию на корте не втором. Судьбу решающего сета решил один брейк.

Ранее турнир во Франции покинул Сергей Стаховский.