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Марченко не смог пробиться в четвертьфинал турнира в По

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Украинец проиграл представителю России.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко покинул турнир серии Challenger в По (Франция). В третьем круге наш спортсмен уступил россиянину Теймуразу Габашвили.

По.Третий круг
Илья Марченко (Украина) - Теймураз Габашвили (Россия) - 4:6, 7:5, 5:7

Матч продолжался почти два с половиной часа. Проиграв в первой партии, украинец сумел выровнять ситуацию на корте не втором. Судьбу решающего сета решил один брейк.

Ранее турнир во Франции покинул Сергей Стаховский.

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Теги: теннис, Илья Марченко
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