Мугуруса - о матче с Ястремской: С самого начала я была уверена в своей игре

Испанка в двух сетах обыграла вторую ракетку Украины.

Испанская теннисистка Габринье Мугуруса прокомментировала победу над украинской теннисисткой Даяной Ястремской в 1/8 турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).

“Я очень счастлива, ведь каждый матч на этом турнире очень сложный.

С первых минут на корте я думал о том, чтобы оставаться постоянно во внимании. Ястремская мощно пробивала, но иногда бывало так, что не попадала в площадку.

Я с самого начала поединка была уверена в своей игре“, - приводит слова Мугурусы WTA.

Вашему вниманию обзор поединка Мугуруса - Ястремская.