Мугуруса - о матче с Ястремской: С самого начала я была уверена в своей игре
Испанка в двух сетах обыграла вторую ракетку Украины.
Испанская теннисистка Габринье Мугуруса прокомментировала победу над украинской теннисисткой Даяной Ястремской в 1/8 турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).
“Я очень счастлива, ведь каждый матч на этом турнире очень сложный.
С первых минут на корте я думал о том, чтобы оставаться постоянно во внимании. Ястремская мощно пробивала, но иногда бывало так, что не попадала в площадку.
Я с самого начала поединка была уверена в своей игре“, - приводит слова Мугурусы WTA.
Вашему вниманию обзор поединка Мугуруса - Ястремская.
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