Ястремская без шансов уступила в 1/8 на турнире в Дохе

Украинка не смола навязать борьбу вице-чемпионке Открытого чемпионата Австралии.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла в 1/8 турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).

Соперницей нашей спортсменки была финалистка Australia Open Гарбинье Мугуруса.

Доха.Третий круг

Даяна Ястремская (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) - 2-6, 4-6

Матч продолжался 1 час и 10 минут. За это время украинка сделала одну подачу на вылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из четырех. Соперница Ястремской сумела выполнить один эйс, но при этом не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила пять брейк-поинтов из девяти.

Отметим, что в четвертьфинале Гарбинье Мугуруса сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.

Напомним, что во втором круге Ястремская обыграла в двух сетах чемпионку Australia Open.