Переключиться на мобильную версию

Ястремская без шансов уступила в 1/8 на турнире в Дохе

Комментариев: 0
Украинка не смола навязать борьбу вице-чемпионке Открытого чемпионата Австралии.
Даяна Ястремская
Даяна Ястремская
Getty Images

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская проиграла в 1/8 турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).

Соперницей нашей спортсменки была финалистка Australia Open Гарбинье Мугуруса.

Доха.Третий круг
Даяна Ястремская (Украина) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) - 2-6, 4-6

Матч продолжался 1 час и 10 минут. За это время украинка сделала одну подачу на вылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-поинта из четырех. Соперница Ястремской сумела выполнить один эйс, но при этом не допустила ни одной двойной ошибки и выполнила пять брейк-поинтов из девяти.

Отметим, что в четвертьфинале Гарбинье Мугуруса сыграет против первой ракетки мира Эшли Барти.

Напомним, что во втором круге Ястремская обыграла в двух сетах чемпионку Australia Open.

Поделись:
Теги: Даяна Ястремская, теннис, Гарбинье Мугуруса
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь