Матч Кубка Федерации с участием украинок может состояться в Украине

Украинская Федерация обеспокоена вирусом в Японии.

Украинская Федерация отправила письмо Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки и в ITF с предложением о том, чтобы провести матч Кубка Федерации между сборными Украины и Японии на территории нашей страны, об этом сообщается на странице ФТУ в Facebook.

По результатам жеребьевки Украина должна провести выездной поединок против Японии 17-18 апреля. Команды сыграют в рамках плей-офф за право пройти в квалификацию Fed Cup Finals-2021.

Ранее сообщалось, что финальный матч Марченко на турнире в Бергамо не состоялся из-за коронавируса.