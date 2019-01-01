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Матч Кубка Федерации с участием украинок может состояться в Украине

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Украинская Федерация обеспокоена вирусом в Японии.
Сборная Украины по теннису
Сборная Украины по теннису
Большой теннис Украины

Украинская Федерация отправила письмо Генеральному секретарю Японской Теннисной Ассоциации Хироси Сузуки и в ITF с предложением о том, чтобы провести матч Кубка Федерации между сборными Украины и Японии на территории нашей страны, об этом сообщается на странице ФТУ в Facebook.

По результатам жеребьевки Украина должна провести выездной поединок против Японии 17-18 апреля. Команды сыграют в рамках плей-офф за право пройти в квалификацию Fed Cup Finals-2021. 

Ранее сообщалось, что финальный матч Марченко на турнире в Бергамо не состоялся из-за коронавируса.

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Теги: Кубок Федерации, теннис, сборная Укарины, коронавирус
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