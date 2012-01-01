Шарапова сообщила, почему завершила карьеру

Российская теннисистка стала прислушиваться к телу.

Бывшая первая ракетка Мария Шарапова рассказала, почему приняла решение завершить карьеру.

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“Одним из ключей моего успеха было то, что я никогда не оглядывалась назад и никогда не смотрела вперед. Я верила, что если я продолжу усердно работать, то смогу многое преодолеть и достичь. В теннисе нет никакого мастерства: тебе просто нужно прислушиваться к корту и успокаивать назойливые мысли в голове.

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Кроме голоса внутри, я также приняла последние сигналы, когда они пришли. Один из них появился в августе прошлого года на US Open. За закрытыми дверями, за 30 минут выхода на корт, мне замораживали плечо, чтобы я смогла провести полноценный матч. Травмы плеча для меня совершенно новые, а со временем мои сухожилия износились, как нить.

Я делала несколько операций: один раз в 2008 году, второй - в прошлом году. Выход на корт в тот день уже казался победой, но по идее должен был быть лишь первым шагом к ней. Я делюсь этим не для того, чтобы вызвать жалость, а лишь обрисовать мою новую реальность: мое тело стало отвлекать мое внимание“, - приводит слова Шараповой Vanity Fair.

Ранее сообщалось, что Клийстерс провела свой первый матч с 2012 года.