Марченко вышел в 1/8 финала на турнире в По
Украинец в трех сетах обыграл соперника.
Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в 1/8 финала турнира серии Challenger в По (Франция).
Во втором круге украинец одержал победу над представителем Аргентины Марко Трунджеллити.
По. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Марко Трунджеллити (Италия, 11) 2-6, 7-5, 6-1
Матч продолжался 1 час и 45 минут.
Отметим, что в следующем раунде Марченко проведет поединок против россиянина Теймураза Габашвили, который ранее выбил из турнира Сергея Стаховского.
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