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Марченко вышел в 1/8 финала на турнире в По

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Украинец в трех сетах обыграл соперника.
Илья Марченко
Илья Марченко
Getty Images

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в 1/8 финала турнира серии Challenger в По (Франция).

Во втором круге украинец одержал победу над представителем Аргентины Марко Трунджеллити.

По. Второй круг
Илья Марченко (Украина) - Марко Трунджеллити (Италия, 11) 2-6, 7-5, 6-1

Матч продолжался 1 час и 45 минут. 

Отметим, что в следующем раунде Марченко проведет поединок против россиянина Теймураза Габашвили, который ранее выбил из турнира Сергея Стаховского. 

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Теги: Илья Марченко, теннис, По
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