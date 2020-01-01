Марченко вышел в 1/8 финала на турнире в По

Украинец в трех сетах обыграл соперника.

Вторая ракетка Украины Илья Марченко пробился в 1/8 финала турнира серии Challenger в По (Франция).

Во втором круге украинец одержал победу над представителем Аргентины Марко Трунджеллити.

По. Второй круг

Илья Марченко (Украина) - Марко Трунджеллити (Италия, 11) 2-6, 7-5, 6-1

Матч продолжался 1 час и 45 минут.

Отметим, что в следующем раунде Марченко проведет поединок против россиянина Теймураза Габашвили, который ранее выбил из турнира Сергея Стаховского.