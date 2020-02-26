Шарапова объявила о завершении карьеры

Пятикратная победительница турниров Большого шлема покидает спорт в возрасте 32 лет.

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

“Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет.

Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания“, - написала россиянка на сайте Vanity Fair.

Отметим, что за всю карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA. Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В 2016 году теннисистку дисквалифицировали за употребление мельдония. После возвращения Марию беспокоили проблемы с плечом.

Последним турниром для Шараповой стал Australian Open-2020, который она покинула в первом круге.

На данный момент 32-летняя россиянка занимает 373 строчку в рейтинге WTA.