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Шарапова объявила о завершении карьеры

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Пятикратная победительница турниров Большого шлема покидает спорт в возрасте 32 лет.
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Getty Images

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова приняла решение завершить карьеру.

“Как можно оставить позади единственную жизнь, которую знаешь? Как можно уйти с кортов, на которых тренировалась с детства, из игры, которую любишь. Игру, которая подарила тебе слезы и радость. Спорт, в котором ты нашла семью и болельщиков, которые поддерживали тебя более 28 лет. 

Для меня это в новинку, так что, пожалуйста, простите меня. Теннис, я говорю до свидания“, - написала россиянка на сайте Vanity Fair.

Отметим, что за всю карьеру Шарапова выиграла 39 турниров WTA. Она также является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

В 2016 году теннисистку дисквалифицировали за употребление мельдония. После возвращения Марию беспокоили проблемы с плечом.

Последним турниром для Шараповой стал Australian Open-2020, который она покинула в первом круге.

На данный момент 32-летняя россиянка занимает 373 строчку в рейтинге WTA.

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Теги: теннис, Мария Шарапова
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.02.2020, 16:05
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НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!
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pусский  (аноним)  26.02.2020, 15:55
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Пора пизду пристраивать, понимаем. Но велика Россия, и дохуя у нас новых талантов, движение вперёд не остановить!
Слава великой России! Россия, вперёд!
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