Ястремская - Мугуруса: видео онлайн-трансляция матча в Дохе

Украинская теннисистка поборется за выход в четвертьфинал турнира.

Ястремская - Мугуруса: видео онлайн-трансляция матча Getty Images

В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет матч третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).

Соперницей нашей спортсменки будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка, который состоится не ранее 19:30 по киевскому времени:

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является испанка.

Напомним, во втором круге Даяна Ястремская обыграла американку Софию Кенин.