Ястремская - Мугуруса: видео онлайн-трансляция матча в Дохе
Украинская теннисистка поборется за выход в четвертьфинал турнира.
В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет матч третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).
Соперницей нашей спортсменки будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.
Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка, который состоится не ранее 19:30 по киевскому времени:
[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].
По мнению букмекеров, фаворитом встречи является испанка.
Напомним, во втором круге Даяна Ястремская обыграла американку Софию Кенин.
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