Переключиться на мобильную версию

Ястремская - Мугуруса: видео онлайн-трансляция матча в Дохе

Комментариев: 0
Украинская теннисистка поборется за выход в четвертьфинал турнира.

Ястремская - Мугуруса: видео онлайн-трансляция матча
Ястремская - Мугуруса: видео онлайн-трансляция матча
Getty Images

В среду, 26 февраля, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сыграет матч третьего круга турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).

Соперницей нашей спортсменки будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция поединка, который состоится не ранее 19:30 по киевскому времени:

[Плеер с видео трансляцией будет добавлен ближе к началу матча].

По мнению букмекеров, фаворитом встречи является испанка.

Напомним, во втором круге Даяна Ястремская обыграла американку Софию Кенин.

Поделись:
Теги: теннис, Даяна Ястремская, Гарбинье Мугуруса, видео онлайн трансляция, Доха
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь