Бондаренко успешно стартовала на турнире парного разряда в Акапулько

Украинка выступает в дуэте с представительницей Канады.

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шарон Фишман из Канады в первом круге турнира парного разряда в Акапулько добыла над чешской парой Мари Боузкова/Рената Ворачова. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 12:10.

Поединок продолжался полтора часа.

В 1/4 финала украино-канадский тандем сыграет против Сабрины Сантамарии из США и представительницы Сербии Нины Стоянович.

Ранее Катерина Бондаренко вышла в 1/8 финала одиночного разряда.