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Бондаренко успешно стартовала на турнире парного разряда в Акапулько

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Украинка выступает в дуэте с представительницей Канады.
Катерина Бондаренко
Катерина Бондаренко
Getty Images

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко в паре с Шарон Фишман из Канады в первом круге турнира парного разряда в Акапулько добыла над чешской парой Мари Боузкова/Рената Ворачова. Матч завершился со счетом 4:6, 6:2, 12:10.

Поединок продолжался полтора часа.

В 1/4 финала украино-канадский тандем сыграет против Сабрины Сантамарии из США и представительницы Сербии Нины Стоянович.

Ранее Катерина Бондаренко вышла в 1/8 финала одиночного разряда.

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Теги: теннис, Катерина Бондаренко, Акапулько
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