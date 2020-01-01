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Завацкая покинула турнир в Акапулько после стартового круга

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Украинка в двух сетах уступила представительнице Китая.
Катарина Завацкая
Катарина Завацкая
Getty Images

Украинская теннисистка Катарина Завацкая потерпела поражение на старте турнира серии WTA в Акапулько (Мексика). В первом круге наша спортсменка уступила китаянке Чжу Линь.

Акапулько. Первый круг
Катарина Завацкая (Украина) - Чжу Линь (Китай, 6) - 6:7 (2), 2:6

Матч продолжался 1 час и 40 минут. За это время украинка выполнила 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из 6. На счету ее соперницы ни одной подачи на вылет, 3 двойные ошибки и 6 из 9 реализованных брейк-поинта.

Напомним, что ранее другая представительница Украины Катерина Бондаренко пробилась во второй круг турнира в Акапулько.

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Теги: теннис, Катарина Завацкая
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