Ястремская - Мугуруса: прогноз и ставки букмекеров на матч в Дохе

Вторая ракетка Украины поборется за выход в четвертьфинал с представительницей Испании. Букмекеры уже определили фаворита этого противостояния.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сыграет во третьем круге турнира серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар). Соперницей нашей спортсменки будет экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса.

По мнению букмекеров, фаворитом этой встречи является испанка.

Так, в компании Parimatch ставки на победу Мугурусы принимаются с коэффициентом 1.79, в то время как успех нашей теннисистки оценили в 2.07.

Эксперты из William Hill установили следующие коэффициенты: победа Даяны - 2.20, победа представительницы Испании - 1.67.

Букмекерская контора bet365 также дает предпочтение Гарбинье, установив следующие коэффициенты: победа Ястремской - 2.00, победа Мугурусы - 1.80.

Ранее теннисистки встречались между собой три раза. Две победы на счету украинки.

Матч Ястремская - Мугуруса состоится сегодня, 26 февраля, не ранее 19:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна видео онлайн трансляция встречи.

Напомним, во втором круге Даяна Ястремская обыграла чемпионку Открытого чемпионата Австралии Софию Кенин.