Кенин - о матче с Ястремской: Меня вообще не было на корте

Американка разочарована своей игрой.

Пятая ракетка мира София Кенин прокомментировала поражение украинке Даяне Ястремской на турнире в Дохе.

“У меня сложилось впечатление, что меня вообще не было на корте. Я очень разочарована собой. В Мельбурне я показывала свой лучший теннис за всю жизнь. Сегодня, хоть это был не худший теннис, но точно не тот, в который мне бы хотелось играть.

Я отдаю должное Ястремской. Даяна играла очень хорошо, отлично пробивала и действовала лучше в главных моментах. Я допустила слишком много ошибок“, - приводит слова Кенин WTA.

Вашему вниманию видео обзор матча Кенин - Ястремская.

Отметим, что украинка узнала свою следующею соперницу на турнире.