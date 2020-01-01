Ястремская узнала следующую соперницу на турнире в Дохе

Украинская теннисистка сыграет с финалисткой Australia Open.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская во втором круге в двух сетах обыграла чемпионку Australia Open Софию Кенин.

Следующей соперницей украинки станет финалистка Открытого чемпионата Австралии Гарбинье Мугуруса.

Испанская теннисистка во втором круге без особых проблем обыграла представительницу Австралии Айлу Томлянович.

Доха. Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:1, 6:2

Ястремская трижды встречалась с Мугурусой, где дважды одерживала победу над соперницей.

Вашему вниманию видео обзор матча Ястремская - Кенин.