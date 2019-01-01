Переключиться на мобильную версию

Сестры Киченок покинули парный турнир в Дохе

Комментариев: 0
Украинки зачехлили ракетки после второго раунда.
Людмила и Надежда Киченок
Людмила и Надежда Киченок
Getty Images

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок прекратили борьбу на турнире серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В рамках второго круга они уступили лидера посева Се Шувэй и Барборе Стрыцовой.

Доха. Второй круг
Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Се Шувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 1) - 2:6, 2:6

Матч продолжался 1 час. За это время наши спортсменки взяли всего 4 гейма.

Ранее сестры Киченок обыграли Кики Бертенс и Юлию Гергес.

Поделись:
Теги: теннис, Людмила Киченок, Надежда Киченок
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь