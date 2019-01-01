Сестры Киченок покинули парный турнир в Дохе

Украинки зачехлили ракетки после второго раунда.

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок прекратили борьбу на турнире серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В рамках второго круга они уступили лидера посева Се Шувэй и Барборе Стрыцовой.

Доха. Второй круг

Людмила Киченок/Надежда Киченок (Украина) - Се Шувэй/Барбора Стрыцова (Тайвань/Чехия, 1) - 2:6, 2:6

Матч продолжался 1 час. За это время наши спортсменки взяли всего 4 гейма.

Ранее сестры Киченок обыграли Кики Бертенс и Юлию Гергес.