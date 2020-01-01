Ястремская в двух сетах обыграла чемпионку Australia Open на турнире в Дохе

Украинка пробилась в следующий раунд на турнире серии WTA Premier 5.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг на турнире серии WTA Premier 5 в Дохе (Катар).

Соперницей украинки была пятая ракетка мира и чемпионка Australia Open София Кенин.

Доха. Второй круг.

Даяна Ястремская (Украинка) - София Кенин (США) - 6:3, 7:6 (7:4)

Матч продолжался 1 час и 34 минут. За это время Ястремская выполнила 13 подач на вылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-поинта из пяти.

Отметим, что в следующем раунде Ястремская сыграет с победительницей матча Гарбинье Мугурусы и Айлы Томлянович.

Ранее сообщалось, что Бондаренко вышла в 1/8 финала турнира в Акапулько.