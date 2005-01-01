Надаль: В Акапулько я чувствую себя почти как дома

Испанец признался, что турнир в Мексике является одним из самых сложных в туре.

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал предстоящий турнир в Акапулько (Мексика).

“Это очень сложный турнир. Один из лучших в мире, один из самых красивых. Это привлекает многих теннисистов, поэтому здесь всегда сложная жеребьевка. Но это хорошо для самого турнира. Здесь я разговариваю на родном языке, люди вокруг приятные и дружелюбные. Здесь я чувствую себя почти как дома.

Победа в Акапулько в 2005 году была одним из крупнейших событий в моей карьере. После нее я достиг многого. Она будто положила начало чему-то особенному.

Титул в 2013 году здесь, вероятно, был ключевым моментом в моей карьере. Я вернулся после очень долгого перерыва из-за травмы колена. Я выиграл турнир в Сан-Паулу, но играл плохо. Потом я приехал сюда и снова сыграл великолепно.

Здесь я снова стал чувствовать себя уверенно“, - приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

Турнир в Акапулько пройдет с 24 по 29 февраля. В первом круге испанец встретится со своим соотечественником Пабло Андухаром.

