Марченко вышел в следующий круг на турнире в По

Вторая ракетка Украины одержал победу над представителем Германии.

Украинский теннисист Илья Марченко вышел во второй круг турнира серии Challenger в По (Франция). В стартовом раунде наш спортсмен обыграл немца Маттиаса Бахингера.

По. Первый круг

Илья Марченко (Украина) - Маттиас Бахингер (Германия) - 3:6, 7:6 (10), 6:4

Матч продолжался почти два с половиной часа. Уступив в первой партии, украинец выровнял ситуацию на порте и одержал победу в решающем сете.

Ранее Сергей Стаховский покинул турнир одиночного разряда в По.